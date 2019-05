But de l’année et « mic drop », Kompany quitte City avec style

City a fêté ses champions ce lundi. Les supporters des Skyblues ont évidemment rendu hommage à leur « Captain » qui va quitter le club au terme de la saison.



Après la diffusion d’un clip compilant tous ses trophées, la foule massée devant le podium a repris en chœur une chanson à la gloire The Vince the Prince (2h32 dans la vidéo). Les paroles « City love you more than you will know » (City t’aime plus que tu ne peux l’imaginer, ndlr) ont pris encore un peu plus de sens en ce jour particulier. Ces chants ont fait monter les larmes aux yeux du Diable rouge.



Kompany, écharpe du club autour du cou, a ensuite pris la parole. Il a remercié les fans pour les onze années passées au club. « Quel voyage nous avons fait. Nous avons toujours été un grand club avec ou sans trophée. Mais maintenant nous avons des trophées et je suis fier d’avoir pu vous donner avec ce groupe de joueurs quelque chose que vous méritiez depuis longtemps ».



Son but magistral face à Leicester a été désigné but de l’année par fans. « Quand j’ai marqué ce but, je savais que j’en avais terminé. Je ne pouvais pas faire mieux. J’ai tout donné et j’en suis très fier ».



Kompany a conclu son discours comme un certain Barack Obama en 2016 : avec un « mic drop ». « Je vous aime tous, je m’en vais ».