But de Castagne, assist de Praet : la connexion belge de Leicester fait déjà des ravages !

Quels débuts en fanfare pour Timothy Castagne avec Leicester ! Transféré cet été en provenance de la Sampdoria et titularisé pour la 1e journée de Premier League, le Belge n'a pas tardé à se mettre en évidence. En véritable renard des surfaces, il a magistralement repris de la tête un centre au second poteau pour crucifier Johnstone, le gardien de West Brom, et idéalement mettre sur orbite sa nouvelle équipe.

Cerise sur le gâteau côté belge, l'assist vient des pieds de Dennis Praet, lancé sur son flanc gauche et auteur d'une louche subtile en direction de son compatriote. En un match, la connexion belge a déjà montré de quoi elle était capable !

Au final, Leicester, avec Castagne, Praet et Tielemans, a désossé West Brom (0-3) et glané une première victoire cette saison.