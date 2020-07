But controversé annulé par le VAR à Tottenham : que dit le règlement ?

Après avoir revu les images, le VAR a décidé d’annuler le but sous les regards médusés de José Mourinho et de son staff.

L’intervention du VAR à la 33e minute de Sheffield United – Tottenham pour annuler un but à Harry Kane en a étonné plus d’un jeudi soir.

Le VAR en @premierleague a encore frappé @LucasMoura7 et Mourinho n'en reviennent pas, nous non plus... Et vous, quel est votre avis sur ce but annulé ? #voosport pic.twitter.com/J8ZQnZm77g

Que dit le règlement?

On le sait depuis un an déjà, le caractère volontaire d’un impact avec la main/bras n’est plus un critère pour déterminer s’il y a faute ou pas.

En ce qui concerne les fautes de main 'offensives', le point 12 du règlement de l’IFAB est très clair. "L’esprit du jeu implique qu’un joueur soit pénalisé pour une main si son équipe récupère le ballon et peut ensuite en tirer un avantage certain (but ou occasion de but)".

Un point du règlement qui donne donc raison aux arbitres dans le cas du but annulé à Tottenham.

Deux objections peuvent toutefois être avancées. La première se base également sur ce même point du règlement concernant les fautes de main qui stipule qu"il est naturel qu’un joueur mette son bras entre son corps et le sol pour amortir sa chute."

Dans ce cas, les arbitres ont estimé que le premier point du règlement prévalait sur le second.

La seconde objection porte sur les raisons de la faute de main. Lucas n’a pas pu éviter l’impact du ballon avec son bras en raison d’un contact avec un joueur de Sheffield. Un contact que les arbitres ont manifestement jugé non-fautif.