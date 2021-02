But annulé, accordé puis annulé : quand l’arbitre de West Bromwich Brighton s’emmêle les pinceaux

Depuis l’introduction du VAR, on a pris l’habitude de voir des buts annulés mais la scène à laquelle ont eu droit les spectateurs de West Bromwich – Brighton a vraiment de quoi étonner avec un arbitre complètement déboussolé.

Menés 1-0, les Seagulls obtiennent un coup franc aux abords du rectangle à la demi-heure de jeu. Mais alors que Sam Johnstone, le gardien de WBA, est encore en train de place son mur, l’arbitre de la rencontre Mr. Lee Mason siffle. Très réactif, Lewis Dunk s’élance et place facilement le ballon au fond des filets.

Le referee se rend immédiatement compte d’avoir sifflé trop tôt et donne un nouveau coup de sifflet dans la foulée… le but est annulé. Mis sous pression par les joueurs de Brighton, Mr. Lee sue de grosses gouttes et change d’avis quelques secondes plus tard en indiquant le rond central.

Une décision qui ne va pas tenir longtemps. Cette fois-ci cerné par les joueurs de WBA, l’arbitre va finir par annuler définitivement ce but.