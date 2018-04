Burnley-Chelsea : les Blues au pied du mur (Live 20h45)

RTBF.be/sport vous propose de suivre en direct commenté la rencontre opposant ce jeudi soir (20h45) Burnley à Chelsea.

Burnley, toujours privé de Steven Defour blessé, peut encore espérer décrocher un ticket pour l'Europa League. Il compte deux points de retard sur Arsenal 6ème.

Chelsea, lui, n'a plus droit à l'erreur s'il veut encore croire à la 4ème place qualificative pour la Ligue des Champions. En cas de victoire, les Blues de Thibaut Courtois et Eden Hazard reviendrait à 5 points de Tottenham. Et ce, à 4 journées de la fin du championnat.