Brighton et Leandro Trossard battus par Manchester United dans une fin de match folle

Brighton s'est incliné 2-3 face à Manchester United ce samedi lors de la troisième journée de Premier League au terme d'une fin de match très animée. Leandro Trossard a joué l'intégralité de la rencontre avec Brighton.

Brighton avait ouvert le score en fin de première période sur un penalty transformé par Maupay (40') mais Manchester United égalisait trois minutes plus tard sur un but contre son camp de Dunk (43').

En deuxième période, les Red Devils prenaient l'avance sur un but de Marcus Rashford (55') dont un but avait été annulé par le VAR quelques minutes plus tôt. Dans les arrêts de jeu, March pensait arracher un point pour Brighton (95') mais Bruno Fernandes offrait la victoire à Manchester sur penalty (99').

Au classement, Brighton (3 points) est dixième devant Manchester United, treizième, qui compte le même nombre de points mais avec un match de retard.