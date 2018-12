Brighton-Chelsea : Les Blues doivent éviter l'excès de confiance (LIVE commenté 14h30)

Chelsea se déplace à Brighton pour le compte de la 17e journée de Premier League. Les Blues seront archi-favoris dans la station balnéaire. Une rencontre à suivre en direct commenté dès 14h30.



Après les victoires de Manchester City et Tottenham et avant l'affiche entre Liverpool et Manchester United, les troupes de Sarri ont tout intérêt à gagner pour garder le tempo du peloton de tête. Méfiance tout de même, les Seagulls, 12e au classement, n'ont perdu qu'une seule fois au Falmer Stadium cette saison. C'était contre Tottenham.



Eden Hazard, préservé en semaine comme depuis le début de saison en Europa League, devrait effectuer son retour dans le onze de base.