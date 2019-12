Brighton, avec Trossard à l'assist, partage contre Wolverhampton et Dendoncker

Brighton et Wolverhampton ont partagé l'enjeu (2-2) dimanche dans le cadre de la 16e journée dela Premier League, le championnat d'Angleterre de football. Leander Dendoncker a joué tout le match avec les Wolves et Leandro Trossard a été remplacé à la 68e après avoir donné l'assist sur le deuxième but des Seagulls.

Diogo Jota a ouvert la marque pour les visiteurs (28e, 0-1). Brighton a répliqué par Neal Maupay (34e, 1-1) et Davy Propper (36e, 2-1) avant que l'attaquant portugais des Wolves ne signe un doublé (44e, 2-2). les 30.189 spectateurs de l'Amex Stadium n'ont plus vue de buts en seconde période. Wolverhampton est 6e (24 pts) et Brighton 12e (19).