Brendan Rodgers : "Tielemans fait partie des meilleurs milieux de Premier League"

Cette saison, Youri Tielemans s’est mué en véritable patron des Foxes. Si on connaissait ses capacités de frappe et de passe, Rodgers souligne également l’évolution de son physique et de son jeu défensif : "Cela a pris un peu de temps à cause de l’intensité qui est totalement différente en Premier League mais maintenant il peut rivaliser physiquement. Comme il s’est adapté au championnat anglais et à la vitesse du jeu, on ne voit que son football et c’est sensationnel".

Un physique qui lui a permis de jouer plus bas sur le terrain et ça lui réussit plutôt bien puisque Tielemans est le deuxième milieu de terrain qui récupère le plus de ballons en Premier League (175 cette saison en championnat, seul Pierre-Emile Hojbjerg fait mieux avec 179). "Quand je suis arrivé à Leicester en 2019, je le faisais jouer en 8 à côté de James Maddison", explique l’entraîneur nord-irlandais, "Puis je l’ai fait descendre d’un cran au côté de Papy Mendy pour qu’ils couvrent le terrain. Mais c’était aussi pour que Youri utilise sa qualité de passe d’une position plus basse et qu’il serve le ballon en profondeur. De temps en temps, il peut encore percer et se libérer pour marquer. Ce rôle lui convient parfaitement. Nous l’avons vu avec la Belgique. C’est un merveilleux meneur de jeu qui fait vraiment jouer toute l’équipe."

Auteur de 6 buts et de 4 passes décisives toutes compétitions confondues, le Diable rouge fait le bonheur de son entraîneur : "C’est une vraie joie de travailler avec lui et il est devenu un joueur très important. Il fait partie des meilleurs milieux de Premier League et il ne fera que s’améliorer."

Leicester accueille les Reds de Liverpool ce samedi sur le coup de 13h30 dans le cadre de la 24e journée de Premier League. Pas de Dennis Praet ni de Timothy Castagne sur le terrain, mais Leicester pourra compter sur son nouveau patron, Youri Tielemans.