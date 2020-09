Brendan Rodgers sur la blessure au genou de Dennis Praet: "J'espère que ce ne sera pas trop grave"

Leicester a obtenu une victoire probante face à Manchester City dimanche (2-5), dans le cadre de la 3e journée de Premier League. Le trio belge des Foxes a été très en vue mais malheureusement, Dennis Praet a été contraint de laisser sa place à la 69e, victime d'une blessure au genou.

Son coach, Bredan Rodgers, est revenue sur la sortie prématurée de l'ex-Anderlechtois et a souligné son apport dans le jeu. "Nous devrons attendre et voir" a expliqué le T1 nord-irlandais. "C'était une torsion à son genou, alors j'espère que ce ne sera pas trop grave parce que, encore une fois, je l'ai trouvé très bon. Praet a fait beaucoup de sale boulot et nous a donné cette qualité quand nous avions le ballon."