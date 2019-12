Brendan Rodgers signe un contrat de longue durée à Leicester

Rencontre avec Youri Tielemans à Leicester - Diables Rouges - 10/03/2019 En cinq sorties, il a déjà mis Leicester à ses pieds : prêté dans les East Midlands pour se ressourcer après sa dèche monégasque, il évoque le foot et les espaces, Jamie Vardy, les frappes de mule, Thierry Henry, les tabloïds et la roulette de Zidane. Sans oublier les Diables, sa cote à 45 millions, son poto Leander, les clés du jeu, Samuel Umtiti… et le porridge. Ni bien sûr un éventuel retour à Anderlecht.