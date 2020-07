Birmingham retire le N.22 de Jude Bellingham, 17 ans et 44 matches

Birmingham a annoncé que plus personne ne pourrait porter un maillot floqué du 22. Le numéro de Jude Bellingham, pépite du club, parti poursuivre sa carrière à Dortmund.



Retirer un maillot est une tradition très ancrée dans le sport US. Un hommage rendu à un joueur qui a marqué l'histoire d'un club ou d'une franchise. Elle est moins fréquente en Europe et assez rare en football.



Ce qui frappe dans le cas de Jude Bellingham. C'est son âge et le très faible nombre de rencontres disputées pour les "Blues". L'Anglais affiche à peine 17 ans et facture seulement 44 matches.