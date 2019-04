Romelu Lukaku, 94 kg pour 1m90, contre Cesar Azpilicueta, 76 kg pour 1m78. Sur le papier, il n'y a pas vraiment match au niveau physique. Dans la pratique non plus et l'Espagnol l'a appris à ses dépens dimanche lors de Manchester United - Chelsea après un épaule contre épaule (appuyé) avec le Diable rouge.

Après le contact avec Lukaku, 'Azpi' a été éjecté vers le bord du terrain et a percuté un photographe. De quoi l'inciter à temporiser au prochain duel physique avec 'Big Rom'.