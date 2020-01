Bernardo Silva: "Il n’y a pas de grands débats, De Bruyne est l’un des meilleurs du monde"

Manchester City a remporté son premier matche de l’année 2020 en disposant d’Everton 2-1 mercredi. Même s’il n’a pas été directement décisif dans ce match, Kevin De Bruyne a disputé la rencontre et la forme qu’affiche actuellement le Diable rouge attire le respect et les éloges de ses coéquipiers. Ce mercredi, c’est Bernardo Silva qui s’est présenté devant la presse et a donné son avis sur le Belge.

"Je pense à peu près comme tout le monde. Il n’y a pas de grands débats quand vous parlez de Kevin De Bruyne. Il est l’un des meilleurs du monde. Il l’avait déjà prouvé il y a deux saisons mais, malheureusement pour lui, il a été blessé l’année dernière. Cette saison, il est de retour en forme et il prouve une fois encore à quel point il est bon."

Auteur de 7 buts et 13 passes décisives cette saison, Kevin De Bruyne est un élément clé de la formation de Pep Guardiola. "Ce n’est une surprise pour personne. C’est un plaisir et un privilège pour l’équipe de pouvoir compter sur un joueur comme lui, qui nous aide à gagner des matchs et des titres" a ajouté le Portugais.

"Il devient meilleur au fil des années" a terminé Bernardo Silva. "C’est fascinant de voir à quel point il est devenu bon cette saison et j’espère qu’il pourra garder cette forme."