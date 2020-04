Berbatov tacle Arsenal : "Si Aubameyang n'y est pas heureux, je comprends pourquoi..."

Arsenal éliminé par l'Olympiakos au bout du suspense - Arsenal - Olympiakos - 27/02/2020 Le club grec de l'Olympiakos a éliminé Arsenal au terme d'une prolongation complètement folle jeudi, et file en 8es de finale de Ligue Europa grâce à une victoire 2-1. Après une victoire 1-0 à l'aller au Pirée, les Gunners se sont inclinés 1-0 dans le temps réglementaire après un but de Pape Cissé (53e). En prolongations, Aubameyang a cru délivrer les siens grâce à un ciseau magnifique (1-1, 113e) mais Youssef El-Arabi a crucifié et éliminé Arsenal avec un but de renard des surfaces à la 119e minute.