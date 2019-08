Berbatov: "J'espère que Lukaku va rester car il peut donner beaucoup à l'équipe"

L'avenir de Romelu Lukaku est incertain. Ces dernières semaines, le Diable rouge a été annoncée à l'Inter Milan et à la Juventus. Mais certaines anciennes gloires de Manchester United le verraient bien rester au bercail. C'est le cas de Dimitar Berbatov, ancien attaquant des Red Devils, qui estime que les critiques lancées contre le Belge sont exagérées.

"Je l'ai dit et je vais le répéter. Je suis un de ses fans et je pense qu'il a été critiqué injustement la plupart du temps. Pour moi, il peut rester. Quand vous connaissez vos coéquipiers, vous savez comment jouer avec eux et comment les rendre meilleurs" explique Dimitar Berbatov sur Sky Sports.

"Donc vous devez savoir que votre équipe est solide et rester sur cela. J'espère qu'il peut rester car il peut donner beaucoup à l'équipe" a complété le Bulgare.