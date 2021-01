Benteke veut rester à Crystal Palace : "Un prêt à l'Antwerp ? C'est n'importe quoi"

13 apparitions, 617 minutes, 3 buts et 0 passe décisive : c'est le bilan de Christian Benteke en Premier League cette saison. L'attaquant de Crystal Palace (13e) et des Diables Rouges, âgé de 30 ans, serait suivi par West Bromwich Albion (19e), autre formation de première division anglaise.

"Ce matin encore, juste avant l'entrainement, j'ai eu Christian. Il m'a confirmé qu'il n'avait eu aucun contact avec WBA, ni aucun autre club. Et que Palace ne lui avait parlé de rien non plus. Surtout, Christian m'a dit : 'Kismet, je suis très bien ici, je joue régulièrement, je n'ai pas peur de la concurrence. Je veux rester à Palace'. Il a été on ne peut plus clair. Je n'ai reçu aucune demande de WBA ou autre, et je suis sûr que Palace n'en a pas reçu non plus, sinon ils m'auraient averti. Je pense plutôt que le club espère faire signer une prolongation de contrat à Christian, qui sera libre en juin. Je crois que la rumeur 'WBA' vient de Sam Allardyce, le manager de l'équipe qui, au détour d'une conversation aurait dit qu'un profil comme celui de Benteke lui plairait bien", nous explique Kismet Eris, son agent.

"S'il n'a pas joué la semaine dernière face à Manchester City, c'est pour des raisons tactiques. Depuis plusieurs semaines, c'est lui qui est le plus souvent titulaire, avec Wilfried Zaha ou Jordan Ayew", poursuit-il.

"En Belgique, seul le FC Bruges pourrait s'offrir ses services"

Pourtant, on pouvait penser que l'arrivée du jeune joueur français Jean-Philippe Mateta, 23 ans, en provenance de Mayence serait de nature à inquiéter l'attaquant des Diables Rouges. "Pourquoi serait-ce à lui de s'inquiéter, puisque lui est titulaire, contrairement à Michy Batshuayi par exemple ?! Mais rien n'est impossible dans le football : il y a 99 chances sur 100 que Christian soit toujours à Crystal Palace en fin de mercato", résume son agent.

"On a parlé d'un prêt à l'Antwerp, c'est n'importe quoi. Christian est libre et gratuit en juin. En Belgique, seul le FC Bruges pourrait s'offrir ses services", a conclu Kismet Eris.

Au-delà des minutes disputées durant la saison, l'enjeu des mois à venir, pour Benteke comme pour beaucoup d'autres, c'est naturellement une exposition suivante pour se signaler auprès de Roberto Martinez, le sélectionneur des Diables Rouges, avant l'Euro qui se tiendra en juin prochain.