Benteke retrouve des sensations : "Je me sens fort, affûté et plus en forme"

Un petit but, 19 apparitions et un temps de jeu moyen de moins de 45 minutes, Christian Benteke a vécu une saison très compliquée. Les conséquences de sa blessure au genou semblent être – enfin – derrière lui. Et à deux semaines du coup d’envoi de la Premier League, Big Ben a retrouvé la forme et la confiance.



Il a aussi marqué lors de la victoire 5-0 contre Bristol en amical. "Le manager veut que nous soyons plus disponibles pour les milieux – surtout quand nous jouons à deux devant – et je pense que c’est ce que nous avons fait", explique-t-il sur le site de Crystal Palace.



Le Diable rouge a été associé à Jeffrey Schlupp et Jordan Ayew. Il a apprécié d’évoluer avec ces deux partenaires au style différent du sien. En parlant de style, Benteke a inscrit un but qui porte sa marque de fabrique, via un coup de tête. "C’est une de mes qualités. Mais la chose la plus importante, c’est que je me sens fort, affûté et plus en forme".