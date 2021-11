Benteke plante un doublé face à Burnley et devient le 2e meilleur buteur belge de l’histoire de la Premier League

Crystal Palace et Christian Benteke se déplacent sur la pelouse de Burnley ce samedi après-midi à l’occasion de la 12e journée de Premier League. Déjà buteur avec les Diables Rouges face à l’Estonie le week-end dernier, Big Ben a remis le couvert face aux Clarets, plantant sa 3e et 4e rose de la saison en Angleterre. Ce doublé permet à Benteke de dépasser Eden Hazard (troisième avec 85 buts) au classement des meilleurs buteurs belges de l’histoire de la Premier League avec 86 goals, mais reste derrière les 116 buts de l’intouchable Romelu Lukaku.

Benteke n’a pas attendu longtemps avant de se mettre en évidence. Dès la 8e minute de jeu, l’attaquant belge reçoit un ballon de Joachim Andersen dans la surface, contrôle du pied droit et frappe de son pied gauche sans hésiter. Un peu chanceusement, le ballon termine au fond du but de Jason Steele après avoir touché le pied d’un défenseur (0-1).

Ce but a eu le don de réveiller les locaux qui, coup sur coup, ont pris les devants grâce à Ben Mee (1-1, 19') et Chris Wood (2-1, 27'). Mais c’était sans compter sur Benteke, qui a remis les deux équipes à égalité, inscrivant son 86e but en Premier League. Dans un match complètement fou, le défenseur Marc Guehi a redonné l’avantage aux Eagles juste avant la pause. 2-3 : score à la mi-temps !