Benteke, buteur sur penalty, et Palace s'offrent un festival contre Leicester

Crystal Palace a largement dominé Leicester ce samedi après-midi lors de la 36ème journée de Premier League. Monté au jeu à la 86ème minute, Christian Benteke a signé son troisième but de la saison en convertissant un penalty obtenu par ses propres soins (90’). Décidément, les Foxes réussissent bien au Diable Rouge qui avait marqué son premier but sur leur pelouse en décembre dernier. Ça faisait trois mois que Big Ben n’avait plus fait trembler les filets, sa dernière réalisation remontant au 30 janvier contre West Ham.

Zaha (17’), McArthur (38’), Loftus-Cheek (81’) et van Aanholt (84’) ont inscrit les autres buts des Eagles.

Invaincus depuis 4 rencontres (2 succès et 2 partages), les hommes de Roy Hodgson poursuivent leur remontée au classement et font un grand pas vers le maintien. Ils sont provisoirement 11èmes avec 38 points.