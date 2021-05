Benteke buteur, Crystal Palace perd face à Southampton

Southampton s’est facilement imposé face à Crystal Palace malgré un nouveau but de Christian Benteke, le 8e de la saison en Premier League.

Il revient sur le devant de la scène. Christian Benteke a encore fait parler de lui en marquant un nouveau but en Premier League. Dès la 2e minute de jeu, l’attaquant offre l’avantage dans la rencontre face à Southampton. C’est son 8e but de la saison en championnat.

Un avantage qui ne va pas durer très longtemps. A la 19e, Ings va ramener les deux équipes à égalité avant qu’Adams à la 48e et Ings à nouveau à la 75e ne scelle le score à 3-1. Malgré cette défaite, ce but va à nouveau faire du bien à Benteke et risque de donner des idées à Roberto Martinez à un mois de l’Euro. Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, Michy Batshuayi a pu monter au jeu du côté Crystal Palace, pour la première fois en un mois. Le Diable Rouge est rentré à la 72e minute juste avant le 3e but de Southampton.

Au général, Crystal Palace est 13e, une place devant son adversaire du jour.