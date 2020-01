Batshuayi titulaire, muet et qualifié, un replay pour Vertonghen et Alderweireld en FA Cup

Chelsea s'est imposé sans le moindre problème (2-0) face à Nottingham Forest, formation de Championship (D2), pour se qualifier ce dimanche pour les 32èmes de finale de la FA Cup.

Callum Hudson-Odoi (6' 1-0) et Ross Barkley (33' 2-0) ont trouvé le chemin des filets du côté des Blues, alors que Michy Batshuayi, qui a enfin reçu sa chance en étant titularisé par Frank Lampard, a gaspillé quelques occasions et s'est montré assez maladroit devant le but.

Tottenham, avec Jan Vertonghen et Toby Alderweireld titulaires, a de son côté été accroché à Middlesbrough, autre formation de Championship. Ashley Fletcher a ouvert la marque pour Boro (50' 1-0) avant l'égalisation de Lucas Moura (61' 1-1), synonyme de replay au Tottenham Hotspur Stadium.