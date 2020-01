Batshuayi retrouve la voie du but en FA Cup

Très peu sollicité par Frank Lampard, Michy Batshuayi a répondu présent ce samedi en FA Cup à l’occasion du duel entre Chelsea et Hull City en 1/16es de finale de la compétition. Le Diable rouge n’a mis que 6 minutes pour trouver le chemin des filets en profitant d’un mauvais dégagement des défenseurs adversaires pour envoyer le ballon au fond du but.

Batshuayi, auteur de 5 buts toutes compétitions confondues cette saison, n’avait plus marqué depuis octobre dernier avec les Blues et son but en League Cup face à Manchester United (30/10).

La rencontre entre Chelsea et Hull City est en cours et le score est toujours de 0-1.