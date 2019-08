Batshuayi monte au jeu, mais ne parvient pas à offrir les 3 points à Chelsea contre Sheffield

Michy Batshuayi est monté au jeu à la 83e minute lors du partage 2-2 concédé par Chelsea contre le promu Sheffield United. Tammy Abraham avait pourtant donné un double avantage aux Blues (19e et 43e) mais Robinson (46e) et un but contre son camp de Zouma (89e) ont contraint Chelsea au nul. Les deux équipes comptent 5 unités.

Crystal Palace, où Christian Benteke est monté à la 86e, a battu 1-0 Aston Villa, qui a aligné Bjorn Engels toute la rencontre. Crystal Palace, 7 points, occupe la quatrième position. Aston Villa, 3 points, est 18e.

Watford, avec Christian Kabasele en défense centrale, a partagé 1-1 à Newcastle. C'est le premier point de la saison des Hornets après trois défaites de rang. Newcastle, 4 points, est 14e.