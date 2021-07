Batshuayi&Co. de retour à Chelsea : "Certains veulent absolument avoir leur chance"

Avec le retour de vacances d’une partie des joueurs qui ont disputé l’Euro 2020, le noyau à disposition de Thomas Tuchel pour préparer la saison 2021-2022 s’est encore élargi.

Ces dernières semaines, le centre d’entraînement de Cobham semble en effet très animé avec notamment le retour de prêt d’une bonne dizaine de joueurs et non des moindres. Michy Batshuayi est revenu au bercail pour la énième fois après sa saison fantomatique à Crystal Palace. Tiemoué Bakayoko, Danny Drinkwater, Ruben Loftus-Cheek, Ross Barkley ou encore Davide Zappacosta l’ont imité pour revenir chez les Champions d’Europe… Mais pour combien de temps ?

Interrogé sur cette surabondance de joueurs à devoir gérer lors de cette préparation, Thomas Tuchel a joué la transparence. "Certains aimeraient rester dans le club où ils ont été prêtés la saison dernière. D’autres n’auront pas cette possibilité. D’autres encore veulent absolument avoir leur chance de rester ici. Certains veulent peut-être partir", a déclaré Tuchel sur le site internet du club.

Tammy Abraham pourrait faire partie de cette dernière catégorie, lui qui a bénéficié de très peu d’espace en attaque en fin de saison dernière.

Tuchel s’est en tout cas réjoui de l’attitude de tous les joueurs lors de ces premiers jours. "Ce sont des gars pleins de talent et on va essayer de les pousser à leur meilleur niveau. Ensuite on prendra des décisions – vendre des joueurs ou les prêter – en fonction de ce qui sera mieux pour nous et pour le joueur à ce moment-là."