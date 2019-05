Batshuayi, buteur, et Palace condamnent Cardiff à la relégation, Vermaelen rejoue

Crystal Palace s'est imposé 2-3 sur la pelouse de Cardiff, samedi, lors de la 37e journée du Championnat d'Angleterre de football. Michy Batshuayi a inscrit le deuxième but des visiteurs. Cette défaite condamne Cardiff à la relégation.

Zaha avait ouvert le score en faveur de Crystal Palace (28e). Un but contre son camp de Kelly (31e) a permis à Cardiff d'égaliser. Batshuayi a redonné l'avantage aux visiteurs à la 39e, après un une-deux avec Ayew. C'est le troisième but du Diable Rouge depuis son arrivée à Crystal Palace en janvier. Townsend a fait le break en seconde période (70e). Reid a fixé le score à 2-3 (90e).

Crystal Palace occupe la 12e position avec 46 points. Cardiff, dix-huitième avec 31 points, ne sait plus revenir sur Brighton (35) alors qu'il n'a plus qu'une rencontre à disputer. Cardiff avait été promu cette saison en Premier League. Le club gallois accompagne Fulham et Huddesfield.

En Espagne, Thomas Vermaelen est revenu au jeu pour la première fois depuis plusieurs semaines, mais les Catalans ont été battus au Celta Vigo (2-0). Le défenseur belge était titulaire écopant d'un carton jaune dès la 14e minute de jeu. Vermaelen n'était plus apparu sur la pelouse depuis le 16 février.