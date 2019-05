Batshuayi, buteur, et Crystal Palace condamnent Cardiff à la relégation

Crystal Palace s'est imposé 2-3 sur la pelouse de Cardiff, samedi, lors de la 37e journée du Championnat d'Angleterre de football. Michy Batshuayi a inscrit le deuxième but des visiteurs. Cette défaite condamne Cardiff à la relégation.

Zaha avait ouvert le score en faveur de Crystal Palace (28e). Un but contre son camp de Kelly (31e) a permis à Cardiff d'égaliser. Batshuayi a redonné l'avantage aux visiteurs à la 39e, après un une-deux avec Ayew. C'est le troisième but du Diable Rouge depuis son arrivée à Crystal Palace en janvier. Townsend a fait le break en seconde période (70e). Reid a fixé le score à 2-3 (90e).

Crystal Palace occupe la 12e position avec 46 points. Cardiff, dix-huitième avec 31 points, ne sait plus revenir sur Brighton (35) alors qu'il n'a plus qu'une rencontre à disputer. Cardiff avait été promu cette saison en Premier League. Le club gallois accompagne Fulham et Huddesfield.