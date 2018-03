Barnes régale avec une reprise acrobatique magistrale

Ashley Barnes a sans doute inscrit un des plus beaux buts de ce début d'année 2018 samedi lors de la victoire 1-2 de Burnley face à West Bromwich Albion.

Après 22 minutes de jeu, l'attaquant de Burnley a réalisé une reprise acrobatique spectaculaire et brillamment placée dans le plafond du but. En deuxième période, Chris Wood inscrira le deuxième but de l'équipe de Steven Defour, toujours blessé et absent, avant que Salomon Rondon ne réduise l'écart en fin de match. Burnley est 7e de Premier League avec 46 points alors que West Bromwich, toujours privé de Nacer Chadli, est bon dernier avec 20 points.