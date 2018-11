Ballack explique comment Chelsea pourrait convaincre Eden Hazard de rester chez les Blues

Eden Hazard dispute déjà sa 6ème saison à Chelsea. Maître à jouer du club anglais, il est LA star du club et tout le monde souhaiterait le voir poursuivre l’aventure à Stamford Bridge. Et ce, même si à chaque mercato, le n°10 des Blues et de la Belgique est cité au Real Madrid.

Ex-joueur de Chelsea, l’Allemand Michael Ballack pense savoir comment parvenir à convaincre le Diable rouge de rester. "Vous devez lui offrir beaucoup d’argent mais, plus important encore, vous devez lui proposer une vision claire, vous devez lui demander ce qu’il attend du club, ce qu’il veut et enfin lui donner plus de responsabilités", a confié Ballack à Goal.com.

Et de poursuivre : "En tant que joueur, vous voulez remporter le plus de matches possibles et obtenir des trophées. Il est normal qu’un joueur se demande parfois où il a le plus de chances d’y parvenir".

Au palmarès déjà bien fourni (1 titre de Champion de France, 1 Coupe de France, 2 titres en Premier League, 1 FA Cup, 1 Coupe de la Ligue anglaise, 1 Europa League) d’Eden Hazard, il manque une Ligue des Champions. Chelsea a-t-il les moyens de lui permettre d’atteindre cet objectif dans les années qui viennent ? Cela pourrait avoir une influence sur son choix.