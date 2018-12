Avec deux assists de Hazard, Chelsea piège City et le fait tomber de son trône

Largement dominé dans le jeu, Chelsea a surpris Manchester City (2-0) ce samedi soir lors du choc de la 16ème journée de Premier League. Titularisé en faux n°9, Eden Hazard a longtemps été privé de ballon avant de signer deux passes décisives pour faire basculer la rencontre. Invaincus jusqu’ici en championnat, les Cityzens chutent donc pour la première fois et laissent leur première place au classement à Liverpool, vainqueur incontestable de Bournemouth (0-4).

Le résumé de la rencontre

Ultra-dominateurs dès le coup d’envoi, les Cityzens confisquent le ballon et assiègent le grand rectangle londonien. Cependant, à force de vouloir entrer dans le but adverse, les hommes de Pep Guardiola ne parviennent pas à réellement inquiéter Kepa Arrizabalaga.

Les Blues souffrent énormément et Eden Hazard, aligné en faux n°9, est beaucoup trop seul pour créer le danger. Pourtant, à l’approche de la pause, les protégés de Maurizio Sarri font basculer la rencontre. Sur un long service de David Luiz, Pedro récupère sur la droite et change immédiatement le jeu de l’autre côté pour Willian. Le Brésilien centre, la défense des Skyblues se dégage mais Marcos Alonso peut tout de même trouver Hazard dans la surface. Le capitaine des Diables Rouges temporise et sert N’Golo Kanté au point de penalty. Lancé, le milieu français reprend en un temps, transperce le malheureux Ederson et met les siens aux commandes (45’).

Au retour des vestiaires, City peine à retrouver son allant. Galvanisés par ce but d’ouverture, les Blues sont beaucoup plus hargneux et rendent stérile la possession mancunienne.

Les minutes s’égrènent, les Cityzens se cassent les dents sur le bloc londonien. Et comme souvent dans ces cas-là, c’est l’adversaire qui en profite. Le corner de Hazard est parfaitement repris par Luiz (78’). Guardiola et ses hommes sont KO debout.

En difficulté depuis quelques semaines, Chelsea signe donc la performance du week-end et devient la première équipe à battre Manchester City cette saison en championnat.

Grâce à ces trois points, les Blues (34 pts) reviennent à sept longueurs des Skyblues (2èmes) et à huit unités des Reds (1ers).