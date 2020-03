Auteur d'un doublé, Jamie Vardy prend la tête du classement des buteurs en Premier League

Le dernier match de la 29e journée de Premier League opposait Leicester City et Aston Villa. Les Villains n'ont pas pesé bien lourd face aux Foxes qui solidifient leur troisième place au classement, 4-0.

Sous une pluie battante, les deux équipes se neutralisent. Leicester mène 1-0 à la pause sans être inquiété, mais sans dominer également. Le public s'emballe lorsque Brendan Rodgers décide à la 60e minute de faire monter au jeu Jamie Vardy. Bien lui en a pris puisque deux minutes plus tard, l'attaquant anglais convertit son pénalty.

Vardy n'avait pas marqué depuis le mois de janvier, voici qu'il devient le seul leader du classement des buteurs. Le rythme s'accélère et Vardy en profite pour inscrire un deuxième but à la triste défense d'Aston Villa. Tielemans, entré au jeu quelques minutes plus tôt à la place de son compatriote, Dennis Praet, participe à l'action qui amène le troisième but. Barnes y va lui aussi de son doublé, après l'ouverture du score, il plante le dernier pion.

Avec 19 buts, Jamie Vardy trône en tête devant Pierre-Emeryck Aubameyang, Sergio Agüero et Mohamed Salah au classement.