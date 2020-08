Aubameyang enfume Zouma et s'offre un superbe but en finale de FA Cup

Pierre-Emerick Aubameyang a enfilé sa cape de super-héros samedi pour offrir la FA Cup à Arsenal et sauver la saison des Gunners. Le Gabonais, 22 buts en championnat, s’est montré tout aussi redoutable en finale de Cup face à Chelsea en plantant un doublé lors de la victoire 2-1 des siens.

Aubameyang a d’abord répondu au but du 0-1 de Pulisic en égalisant sur penalty à la 28e minute mais a surtout marqué le but de la victoire à la 67e minute grâce à un enchaînement destructeur. L’attaquant d’Arsenal reçu la balle dans le rectangle, feinté une frappe du droit devant Kurt Zouma avant de réaliser un crochet et tromper le gardien des Blues Caballero d’un superbe ballon piqué.

Un exploit individuel qui a permis à Arsenal de soulever sa 14e FA Cup et de s’emparer par la même occasion d’un ticket pour la phase de poules de la prochaine Europa League.