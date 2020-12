Au bout du suspense, Firmino offre la victoire à Liverpool dans le choc contre Tottenham

Quel match ! Au terme d'une rencontre d'une rare intensité, partie dans tous les sens et opposant deux équipes aux styles complètements différents, Liverpool a dompté Tottenham au bout du suspense (2-1). Dominateurs en première mi-temps face à des Spurs plus amorphes, les Reds ont chanceusement pris les devants grâce à une frappe déviée de Salah dans la surface. L'envoi a lobé Hugo Lloris, pantois sur sa ligne.

Et alors qu'on pensait que les hommes de Klopp avait (définitivement) pris le dessus sur Tottenham, les ouailles du bouillonnant Mourinho ont fait mouche sur leur toute première incartade. Comme souvent, l'ange gardien côté londonien se nomme Son, idéalement mis sur orbite par Lo Celso et qui n'a pas laissé passer l'aubaine. La 2e mi-temps a continué sur le même rythme, Bergwijn touchant le poteau côté Spur et Mané la transversale côté Reds.

Et alors qu'on pensait se diriger vers un partage spectaculaire, ce diable de Firmino a surgi de nulle part sur un corner anodin dans les arrêts de jeu pour placer son crâne et inscrire le but de la victoire pour Liverpool ! Grâce à ce succès, arraché à la dernière seconde, les Reds prennent les commandes de la Premier League avec 28 points. Malgré le revers, Tottenham profite des faux-pas de Southampton et Leicester pour rester 2e.