Aston Villa prêt à lancer la carrière d'entraîneur de Thierry Henry ?

Aston Villa va-t-il tenter le pari Thierry Henry ? A en croire les médias britanniques (Daily Mail, Daily Mirror), le club de Birmingham serait prêt à miser sur l'ancien international français pour retrouver la Premier League.



Henry veut devenir entraîneur. Au cours des derniers, l'idée s'est transformée en certitude dans l'esprit du T3 des Diables rouges. Il a même renoncé à son (très) lucratif contrat de consultant chez Sky Sports pour se concentrer sur sa future carrière.



L'annonce et les raisons de son départ ont forcément attiré l'attention. Tout comme son rôle dans l'ombre de Roberto Martinez auprès de notre sélection lors du dernier mondial.



Il n'a pas fallu attendre longtemps avant que les premières rumeurs n'émergent. Aston Villa serait donc le premier club à penser à l'engager. Le club de Birmingham a trébuché sur la dernière marche (défaite en barrages contre Fulham) d'un retour en Premier League la saison dernière. L'arrivée des nouveaux actionnaires a amené un ballon d'oxygène financier aux Villans. Le duo Nassef Sawiris-Wes Edens est ambitieux et a promis d'investir. Selon les médias anglais, la première décision des nouveaux patrons pourrait être de se séparer de Steve Bruce et de le remplacer par Thierry Henry.



Reste à voir si le challenge intéressera l'ex-attaquant des Bleus. Le meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal semble en tout cas s'éloigner des Diables rouges avec lesquels son contrat n'a toujours été renouvelé.