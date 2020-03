Aston Villa - Man City: 3e Coupe de la Ligue consécutive pour City ? (LIVE commenté 17h30)

Manchester City affronte Aston Villa ce dimanche en finale de Coupe de la Ligue. Les Cityzens sont spécialistes de la compétition puisqu'ils l'ont remportée six fois dont les deux dernières éditions. Ils pourront notamment compter sur un Kevin de Bruyne en très grande forme.

Les Cityzens font figure d'ultra-favoris de cette finale. Mais en une rencontre, rien n'est réellement prévisible et tout est possible. Aston Villa sera surmotivé, remporter un trophée relèverait pour eux du miracle ... En Angleterre, les Villains n'ont plus été titrés depuis 1996... Ils avaient alors remporté leur cinquième Coupe de La Ligue. Tout est donc possible dans cette rencontre qui opposera donc le deuxième de Premier League au dix-septième.