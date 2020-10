Arsène Wenger répond à José Mourinho : "Toujours l'impression d'être à l'école maternelle"

La rivalité ne date pas d’hier, elle a connu un certain regain depuis quelques jours. Arsène Wenger et José Mourinho se sont (encore) taclés par médias interposés. Et dans ce match à distance et à travers les années, petit avantage pour l’ex coach des Gunners cette fois !

Il y a quelques jours, l’entraîneur portugais semblait quelque peu touché dans son ego de ne pas avoir été mentionné dans le livre du Français, sorti le 7 octobre dernier (Ma vie en rouge et blanc). " Il ne m’a jamais battu. Vous n’écrivez pas un chapitre sur 14 confrontations et aucune victoire. Pourquoi devrait-il parler de moi dans son livre ? Un livre est fait pour vous rendre heureux et fier. Je comprends parfaitement. "

Et il faut bien avouer que dans cette joute verbale, Arsène Wenger a quelque peu pris le dessus… Il faut dire que Mourinho ne connaissait pas son sujet avec exactitude. Les équipes des deux hommes se sont rencontrées à 19 reprises, pas 14. Avec deux victoires pour Wenger et plusieurs partages. Celui-ci a répondu à son ancien homologue dans le Canal Football Club de Canal + : "On a gagné, et il y a eu aussi beaucoup de matchs nuls. […] Et ce n’est pas "toi" qui gagnes, tu participes à la victoire. C’est "nous" qui gagnons."

L’homme de 70 ans semble quelque peu désabusé par ces polémiques permanentes avec le coach actuel de Tottenham : "C’est de la provocation permanente. J’ai l’impression d’être à l’école maternelle avec lui. Mais ça fait partie du personnage." Et connaissant justement le personnage, il y a fort à parier qu’il voudra avoir le dernier mot dans cette histoire.