Arsène Wenger quittera Arsenal en fin de saison

Arsène Wenger a décidé de quitter son poste d'entraîneur d'Arsenal à la fin de la saison. Le manager français était en poste dans le club londonien depuis 1996.

“Après réflexion et des discussions avec le club, j'ai senti que c'était le bon moment pour arrêter à la fin de cette saison. Je suis reconnaissant d'avoir eu le privilège de servir le club durant de si nombreuses et mémorables années. J'ai coaché le club avec un engagement et une intégrité totale. Je tiens à remercier le personnel, les joueurs, les directeurs et les fans qui rendent ce club si spécial. Je demande aux fans de rester derrière l'équipe pour finir en beauté. A tous les amoureux d'Arsenal, prenez soin des valeurs du club. Mon amour et mon soutien pour toujours", a communiqué sur le site d'Arsenal celui qui a passé 21 saisons sur le banc des Londoniens.

3 titres de champion, 7 Community Shield, 7 Coupes d'Angleterre : tels sont les chiffres fous de l'entraîneur français avec les Gunners. Finaliste de la Champions League en 2006 et de la Coupe de l'UEFA en 2000, il tentera de rajouter cette ligne européenne qui manque à son palmarès en remportant l'Europa League pour sa dernière saison à Arsenal. Ils affronteront ainsi l'Atlético Madrid en demi-finales de cette compétition.

Ces dernières années, Wenger avait été mis à plusieurs reprises sur la sellette, ne parvenant pas notamment à se qualifier pour la Champions League cette saison. Actuellement, Arsenal pointe à la 6ème place et compte 14 points de retard sur le dernier qualifié pour la prochaine C1.

Pour lui succéder, on parle notamment de ses anciens joueurs emblématiques, Patrick Vieira (actuel entraîneur de New York City FC) ou Thierry Henry (actuel T3 des Diables Rouges) ou encore du coach de Bournemouth Eddie Howe.