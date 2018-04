Arsène Wenger, l'illustre inconnu devenu légende

Ce vendredi, Arsène Wenger a fait part de sa décision de quitter le club d'Arsenal en fin de saison, après bientôt 22 années de service pour les Gunners. Retour sur la carrière de l'entraîneur français pour les Rouge et Blanc.

Une arrivée sur la pointe des pieds Arsène Wenger lors de sa période au Japon. - © JIJI PRESS - AFP 30 septembre 1996. Arsène Wenger, jeune entraîneur de 46 ans, débarque à Arsenal. Illustre inconnu en Angleterre, la presse britannique titre à son arrivée : "Arsène who ?"("Arsène qui ?"). Le CV du Français est en effet bien maigre à l'époque. Passé par l'AS Nancy, l'AS Monaco ou encore le Nagoya Grampus, club japonais de première division, il dispose de peu de références au haut niveau. Rapidement, les réactions et les critiques fusent. Tony Adams, capitaine de l'équipe à cette période, revient sur cette arrivée : "Au début, j'ai pensé : Qu'est-ce que ce Français connaît au foot ? Il porte des lunettes et ressemble à un instituteur. Il ne peut pas être aussi bon que George Graham (le précédent entraîneur). Et parle-t-il seulement l'anglais correctement ?” Certains médias ne le voient passer que pour quelques semaines. A l'époque, l'arrivée d'entraîneurs étrangers dans le championnat anglais n'avait pas encore porté ses fruits. Wenger, premier entraîneur non-britannique du club londonien, va bousculer cette dynamique.

Des débuts prometteurs avec un effectif très français Emmanuel Petit et Dennis Bergkamp, deux joueurs passés sous les ordres d'Arsène Wenger. - © TONY HARRIS - BELGAIMAGE Très vite, Wenger parvient à trouver la formule magique. Pour sa première saison sur le banc des Gunners, il place son équipe sur la 3ème marche du podium, à égalité de points avec le deuxième Newcastle, et loupe ainsi de peu la qualification pour la Champions League. La saison qui suit, il réalise le doublé titre-coupe, avec une équipe notamment composée de Dennis Bergkamp, qui prend une autre dimension aux côtés du tacticien français. Pour donner un nouvel essor à son équipe, Wenger n'hésite pas à utiliser son réseau français : Emmanuel Petit, Gilles Grimandi, Patrick Vieira, Robert Pirès, Sylvain Wiltord, ... et surtout évidemment Thierry Henry, qu'il relance après une expérience décevante à la Juventus de Turin. Durant les neuf premières saisons du manager à Londres, Arsenal ne quittera jamais le podium du championnat.

Les Invincibles, sommet de sa carrière Thierry Henry, célébrant une de ses nombreuses réalisations en 2004. - © ODD ANDERSEN - AFP Avec ses succès acquis en Coupe et en Championnat d'Angleterre au début du 20ème siècle, Wenger acquiert ses lettres de noblesse outre-Manche. Sa renommée européenne se bâtira quelques années plus tard, lorsqu'en 2004, son équipe remporte la Premier League sans jamais connaitre la défaite. Les Invincibles, emmenés par un Thierry Henry étincelant, fascinent la planète foot. Les Gunners poursuivent sur leur lancée et atteignent en 2006 la finale de Champions League, battus de justesse par le FC Barcelone (2-1). Cette rencontre sera l'apogée d'Arsenal sous Wenger. A partir de cette saison, le club londonien aura de plus en plus de mal à rivaliser avec une concurrence toujours plus féroce.

Une fin plus compliquée La fin de carrière de Wenger à Arsenal sera plus compliquée que ses débuts. - © GLYN KIRK - AFP Avec l'arrivée de nouveaux riches (Chelsea, Manchester City) dans le monde du football, Arsenal ne parviendra plus à lutter à armes égales. La volonté de Wenger de toujours faire confiance à la jeunesse et son refus de dépenser des sommes folles pour des stars confirmées creuseront inexorablement l'écart avec United, City et les autres. Après bientôt 22 saisons passées sur le banc des Londoniens, Arsène Wenger va prendre congé des siens. Il aura à jamais marqué l'histoire de ce club, de par les nombreux trophées remportés et le football léché qu'il y a imposé. Aujourd'hui, plus qu'hier, Arsenal n'oubliera jamais le nom d'Arsène Wenger !