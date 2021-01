Arsène Wenger est ouvert à un retour à Arsenal : "Si on a besoin de moi, j'aiderai"

"Wenger Out !" Les critiques fusaient en juin 2018 pour réclamer le départ d’Arsène Wenger après 22 ans de bons et loyaux services à Arsenal. Une demande qui avait finalement été accueillie au terme de la saison que les Gunners avaient fini à la 6e place.

Deux ans et demi plus tard, on se rend compte que le départ du coach français n’a pas changé grand-chose pour les Londoniens. Son remplaçant Unaï Emery a fini 5e pour sa première saison avant de céder sa place les mois suivants pour laisser Mikel Arteta terminer à une anonyme 8e place.

Si l’Espagnol est parvenu à ramener une FA Cup et un Community Shield, ses résultats et le jeu affiché en Premier League par son équipe ne convainquent pas. Actuellement treizième, malgré ses deux victoires consécutives obtenues face à Brighton et Chelsea.

Des succès qui ne suffisent pas à éloigner les rumeurs de départ pour l’ancien capitaine d’Arsenal. Tour à tour, les noms des entraîneurs libres de tout contrat sont évoqués dans la presse. Interrogé sur le sujet, Arsène Wenger (71 ans) s’est dit disposé à venir prêter main-forte à son ancienne équipe. "Je ne souhaite rien. S’ils ont besoin de moi, je les aiderai. Mais je ne m’attends pas à ça, non", a répondu Wenger à la télévision américaine NBC qui évoquait l’hypothèse d’un retour pour épauler Arteta sur le banc des Gunners.

