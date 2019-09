Qui aura le mieux surmonté la défaite de la semaine passée ? Arsenal reçoit Tottenham dans ce qui constitue le choc de cette 4ème journée de Premier League. Et attention à ne pas perdre trop de plumes en ce début de saison sous peine de déjà voir les deux mastodontes que sont Manchester City et Liverpool prendre le large.

"Il faut trouver des solutions", a déclaré Mauricio Pochettino la semaine passée. L’Argentin, qui s’est dit mécontent que son club et certains joueurs comme Christian Eriksen soient perturbés par la fin du mercato en Europe, alors que celui de Premier League est terminé depuis le 8 août. "C’est difficile. La situation (mentale, NDLR) de notre groupe est très loin de celle que l’on espère atteindre." Espérons que cette semaine ai servi a préparé un peu mieux les joueurs. Si Toby Alderweireld devrait démarrer la rencontre comme d’habitude, il serait temps que Jan Vertonghen puisse lui aussi lancer sa saison. Sur le banc lors des deux derniers matchs, Mauricio Pochettino devrait peut-être relancer notre Diable Rouge afin de sécuriser une défense de Tottenham qui a déjà pris 4 buts en 3 rencontres.

Du côté d’Arsenal, le coup d’arrêt de la semaine passée doit vite être oublié. On fait confiance à Emery et ses hommes. Car les "Gunners" sont en progrès et le beau mercato devrait porter ses fruits. Réponse sous le coup de 17h30.