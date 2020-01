Arsenal séduit face à Man Utd et décroche une première victoire sous Arteta

Après un partage et une défaite, Mikel Arteta est parvenu à décrocher son premier succès depuis qu’il est devenu entraîneur d’Arsenal. Les Gunners se sont en effet imposés 2-0 face à Manchester United mercredi soir lors de l’affiche de la 21e journée de Premier League.

Comme face à Chelsea il y a trois jours – et même mieux – Arsenal a livré une très bonne première période. Présents dans les duels, réactifs physiquement et justes techniquement, les Londoniens ont maîtrisé parfaitement leur sujet dans les 45 premières minutes. A la pause, ils méritaient donc de mener 2-0 grâce aux buts de Nicolas Pepe (8e) et de Sokratis Papastathopoulos (42e). L’addition aurait pu être plus salée mais le poteau a repoussé une frappe enroulée de Pepe (38e).

Sous le charme, le public de l’Emirates Stadium a vécu une deuxième période plus compliquée. Manchester United a tenté de toutes les façons de revenir au score mais n’y est pas parvenu. Obstinés mais prévisibles dans leurs mouvements, les Mancuniens ont gardé un Arsenal fatigué dans sa moitié de terrain.

L’équipe de Mikel Arteta prend donc une bonne bouffée d’air avec ses trois points qui arrivent après une période noire lors de laquelle ils n’avaient gagné qu’un seul des 12 derniers matches de Premier League. Les Gunners sont 10es avec 27 points et reviennent à quatre unités de Manchester United. Les Red Devils (5es, 31 points) n’ont pas su profiter du partage de Chelsea (36 points) et restent distants du top 4.