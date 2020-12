Arsenal s'impose à Brighton, Manchester United prend les 3 points dans les derniers instants.

Ce mardi soir, il y avait des matches de la 16e journée de Premier League. Et on peut dire que pour Arsenal, ça commence doucement à aller mieux. Le club vient d’enchaîner une deuxième victoire consécutive grâce à sa victoire contre Brighton 1-0. Ces trois points sont synonymes de bol d’oxygène pour Mikel Arteta et son équipe. Car Arsenal remonte à la 13 place au général. A noter aussi la bonne opération pour le Leeds de Marcelo Bielsa qui a étrillé West Bromwich 5-0.

