Arsenal, par l'intermédiaire d'Emery, souhaiterait aussi recruter Meunier

Thomas Meunier : "J’aimerais terminer mon contrat au PSG ou pourquoi pas le prolonger" -... Arrivé au PSG en 2016, à l’issue de l’Euro disputé en France, Thomas Meunier est aujourd’hui annoncé par divers médias sur le départ. Le Diable rouge tempère au micro de la RTBF : "Le club et la direction le savent, j’aimerais terminer mon contrat au PSG ou pourquoi pas le prolonger. Si cela se fait, tant mieux et si cela ne se fait pas, on verra ce qu’il est possible de faire et on ira voir ailleurs"