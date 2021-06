Arsenal ne prolonge pas le contrat de David Luiz, Ceballos et Odegaard retournent au Real

Arsenal ne prolongera pas le contrat de David Luiz, a annoncé jeudi le club londonien qui a également confirmé la fin des prêts de Dani Ceballos et Martin Odegaard (Real Madrid) et Mat Ryan (Brighton).

Luiz, 34 ans, avait déjà annoncé son départ d’Arsenal sur son compte Instagram le mois dernier. Le Brésilien était arrivé en 2019 chez les Gunners en provenance de Chelsea. Il a joué 73 rencontres pour Arsenal.

Tous les deux prêtés par le Real Madrid, Martin Odegaard et Dani Ceballos retournent eux à Madrid. Odegaard, prêté depuis janvier dernier, avait joué 20 rencontres avec deux buts et deux assists au compteur. Ceballos était lui prêté depuis juillet 2019 et a joué 40 rencontres pour les Gunners la saison dernière.

Mat Ryan, l’ancien gardien de Genk et du Club de Bruges, quitte lui aussi l’Emirates Stadium et retourne à Brighton.