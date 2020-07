Neuvième de Premier League, Arsenal n’a quasi plus aucune chance d’aller en Europa League grâce au championnat. Une victoire en Coupe d’Angleterre est sans doute la dernière possibilité pour décrocher l’Europe pour l’équipe de Mikel Arteta.

Un Arteta qui affronte son ancien T1 et va devoir sortir l’artillerie lourde s’il veut décrocher son ticket pour la finale. Car en face, Ederson, habituellement remplaçant en Cup, gardera le but de Manchester City a annoncé Pep Guardiola, son entraîneur en conférence de presse : "Claudio (Bravo) est un peu blessé. Ces derniers jours, il n’était pas opérationnel. Il a des problèmes musculaires et ne pourra pas jouer demain."

Pep Guardiola en a aussi profité pour parler de son ancien adjoint. L’entraîneur de Manchester City s’est montré dithyrambique. Pour le coach de City, la patte d’Arteta commence à se voir : " Je vois de l’extérieur la manière dont ils célèbrent leurs buts, comment ils se battent pour chaque ballon. Ils commencent à créer quelque chose de spécial pour le club. Arteta est la bonne personne pour les ramener dans les positions où ils étaient. Il n’y avait pas de meilleure personne que lui pour faire le travail."

Réponse ce soir sous le coup de 20h45. Une rencontre à suivre en direct commenté.