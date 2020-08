Arsenal – Liverpool : Aubameyang et les Gunners remportent le Community Shield au bout du suspense

Plus

Ce ne fut assurément pas le match du siècle mais l’essentiel est ailleurs pour Arsenal. Opposés à Liverpool dans un Community Shield très fermé, les Gunners remportent leur second trophée de l’année 2020. Les hommes d’Arteta avaient magnifiquement été mis du velours par un bijou d’Aubameyang en début de match avant de craquer et d’encaisser l’égalisation des oeuvres de Minamoto. Il aura finalement fallu attendre une séance de pénaltys tendue et un raté du jeune Webster pour que les Londoniens remportent ce match. Le résumé du match : La sono crachant son infernal substitut de chants de supporters est prête, les hostilités peuvent commencer. Fidèle à son plan de jeu habituel, Liverpool met le pied sur le ballon, Arsenal est assiégé d’entrée. Salah percute, Mané déborde et provoque un premier coup-franc parfaitement placé. Robertson se place derrière le cuir et distille une louche millimétrée en profondeur. Le colosse Virgil van Dijk est à la bonne place et crucifie Martinez. Liverpool exulte déjà mais l’arbitre calme l’assemblée et signale un hors-jeu du défenseur néerlandais.

Après dix minutes de souffrance, Arsenal met enfin le nez à la fenêtre. Aubameyang, excentré sur son flanc gauche, endosse sa cape de super Arjen Robben, rentre dans le jeu et catapulte une merveille de frappe dans le coin opposé d’un Alisson impuissant. Sur leur première incartade, les Gunners font mouche ! (1-0, 12’) GOAL | Aubameyang place Arsenal aux commandes !



GOAL | Aubameyang place Arsenal aux commandes !
1️⃣-0️⃣ #ARSLIV #CommunityShield

Et ils ne s’arrêtent pas là. Le tandem Xhaka-Saka, qui aurait fait rêver Shakira et son Waka-Waka, combine et trouve Nketiah en retrait. Le jeune avant britannique frappe en première intention mais trouve un bon Alisson sur sa trajectoire. Vexé d’être ainsi privé de ballons, Liverpool reprend son dû. Mais les hommes de Jürgen Klopp se heurtent à la muraille londonienne et ses 10 soldats regroupés très bas dans leur propre camp. Trop imprécis dans l’avant-dernier geste, approximatif sur phase arrêtées, le champion en titre de Liverpool ne convainc pas et rentre aux vestiaires avec un dangereux débours d’un but. Probablement sermonnés par leur coach à l’entracte, les Reds remontent sur la pelouse avec davantage de mordant. Plus saillants, ils mettent Martinez à contribution après cinq petites minutes mais le portier argentin se détend bien devant Mané. Malheureusement pour eux, cette embellie n’est que de courte durée. Très vite, l’imprécision et la frustration reprennent le dessus. Symbole de cette prestation en demi-teinte, la statistique d’un seul tir cadré sur 11 tentatives à l’heure de jeu. Il faut finalement attendre la montée au jeu de Takumi Minanimo pour voir la physionomie du match changer. Le nouveau transfuge des Reds est vif, déroutant et profite d’un contre favorable dans la surface pour facilement battre Martinez d’un plat du pied empli de sang-froid. SI Arsenal proteste et réclame une faute de match, l’arbitre, lui, ne bronche pas. C’est 1-1 et le match est relancé ! (72’) GOAL | Minamino égalise dans ce #CommunityShield !



GOAL | Minamino égalise dans ce #CommunityShield !
1️⃣-1️⃣ #ARSLIV

On sent d’aillleurs que le momentum a clairement changé de camp. Comme en début de match, les Reds font désormais le siège du but londonien. Toujours aussi incisif mais terriblement imprécis dans le dernier geste, Mané bute une nouvelle fois sur un solide Martinez, sorti à sa rencontre. La dernière occasion est finalement pour Arsenal mais Willock croise trop sa tête. Direction les pénaltys ! Les pénaltys Salah est le premier à se présenter face à Martinez. Il ne flanche pas et met les siens devant d’un boulet de canon : 1-0 ! Même topo pour Nelson qui remet les compteurs à égalité : 1-1 Contre-pied parfait pour Fabinho qui remet Liverpool devant : 2-1 Très confiant, Maitland-Niles égalise, toujours pas de raté dans cette séance : 2-2 Il vient de monter au jeu et il rate son pénalty : Brewster touche la barre, toujours 2-2 ! La suite est limpide, aucun des tireurs ne rate la cible et Aubameyang délivre les Gunners au bout du suspense !