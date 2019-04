Arsenal écarte Newcastle, monte sur le podium et entrevoit la Ligue des champions

Arsenal a fait un pas important vers un retour en Ligue des champions, en s'imposant contre Newcastle lundi (2-0), en clôture de la 32e journée de Premier League. Les buts du soir ont été inscrits par Ramsey et Lacazette.

Grâce à ce cinquième succès lors des six dernières journées, les "Gunners" (63 pts) remontent à la troisième place du championnat, devant leurs concurrents pour l'Europe, Tottenham, Manchester United (61 pts tous les deux) et Chelsea (60 pts).

Si "Red Devils", "Spurs" et "Blues" auront l'occasion de passer devant lors des matches décalés mardi et mercredi, ils auront tous disputé un match de plus que les hommes d'Unai Emery, bien en place pour retrouver la C1 après deux saisons loin de la compétition reine. L'apparition des "Gunners" sur le podium de la Premier League était devenu une chose rare ces dernières saisons. Ils n'avaient ainsi plus été vus si haut au classement depuis avril 2017.