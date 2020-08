Arsenal a terminé la saison en beauté samedi à Wembley en décrochant une 14e FA Cup grâce à son succès 2-1 contre Chelsea en finale de la compétition.

Après le but d’ouverture signé Christian Pulisic (8e), les Gunners ont su réagir et ont renversé la vapeur grâce à Pierre-Emerick Aubameyang, buteur sur penalty à la 28e et auteur du superbe but de la victoire à la 67e.

L’équipe de Mikel Arteta sauve ainsi sa saison en ajoutant un nouveau trophée à son palmarès et en récupérant une place en phase de poules de la prochaine Europa League. Huitièmes de la dernière Premier League, les Gunners barrent donc la route de l’Europe à Wolverhampton ( 7e de Premier League) et obligeront Tottenham à disputer le 2e tour préliminaire d’Europa League.

Chelsea passe lui à côté d'un trophée qui aurait pu couronner la très bonne saison des troupes de Frank Lampard. Malchanceux, le coach des Blues a dû composer avec les blessures d'Azpilicueta, Pulisic et Pedro au cours d'un match où son milieu de terrain Mateo Kovacic a été exclu (73e).