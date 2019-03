Après l'UEFA, la Premier League va aussi enquêter sur les finances de ManCity

La Premier League, qui gère le Championnat d'Angleterre de football, va aussi enquêter sur les finances de Manchester City, déjà visées par une enquête lancée jeudi par l'UEFA, a-t-elle annoncé vendredi.

L'UEFA avait annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête pour "plusieurs violations présumées" des règles du fair-play financier (FPF) par Manchester City, le champion d'Angleterre en titre, détenu depuis 2008 par un membre de la famille régnante d'Abou Dhabi, où évoluent les Diables Rouges Vincent Kompany, Kevin De Bruyne.

La Premier League va donc ouvrir sa propre enquête et, en plus des sujets évoqués par l'UEFA, va regarder de près le recrutement de joueurs pour le centre de formation, ainsi que les cas éventuels de joueurs dont les droits sont détenus par des tiers.

"La Premier League a déjà contacté Manchester City pour demander des informations liées à des allégations récentes et dialogue avec le club", selon un communiqué de la Premier League.

"La Premier League dispose de règlements financiers détaillés et de règles très précises dans les domaines des embauches de joueurs pour le centre de formation et de propriété (de joueurs) par des tiers. Nous sommes en train d'enquêter sur ces sujets et nous permettrons à Manchester City d'en expliquer le contexte et les détails", ajoute le communiqué.

Manchester City s'était déjà vu infliger une amende de 60 millions d'euros, dont 20 millions ferme, en 2014, pour avoir enfreint les règles du FPF. Le club avait aussi été condamné à ne pouvoir aligner que 21 joueurs en Ligue des champions la saison suivante, contre 25 en temps normal.