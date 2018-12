Après deux défaites, Manchester City renoue avec la victoire, Kevin De Bruyne absent

Avec un peu de réussite, Manchester City se relance grâce à sa victoire à Southampton 1-3 et reprend la seconde place au général à 7 points de Liverpool.

Le scénario était identique à celui du match contre Leicester. Les hommes de Pep Guardiola monopilisent le cuir et ouvre le score via Silva (David cette fois-ci, Bernardo contre Leicester).

La suite, c’est l’égalisation et la perte des 3 points. Sauf que cette fois-ci l’adversaire n’est pas reparti avec la victoire, Southampton n’a pas su contenir les assauts de Manchester City, qui avec un peu de chance, a réussi à reprendre le dessus sur son adversaire du jour.

Car après l’égalisation de Hojberg à la 37ème, on pense City dans les cordes. Mais deux buts coup sur coup en fin de première mi-temps (45ème via Agüero et dans les arrêts de jeu, Ward-Prowse via un csc) vont permettre à l’équipe de Vincent Kompany, titulaire pour cette rencontre, de rentrer aux vestiaires avec un avantage de deux buts.

Kompany n'avait plus figuré dans le onze de base de Pep Guardiola depuis le match à Watford le 4 décembre dernier. Le Bruxellois, qui était capitaine dimanche, a été averti à la 72e pour un tacle en retard sur Mohamed Elyounoussi.

Le score est dur pour Southampton et City va reprendre ses habitudes. Les Skyblues poussent en seconde période sans toutefois alourdir le score.

La mission est donc accomplie pour Pep Guardiola et son équipe. Limiter les dégâts et ne pas laisser Liverpool prendre encore plus d’avance. Un Liverpool qui se déplacera lors du prochain match, le 3 janvier, à Manchester City dans ce qui sera le match le plus important en vue de l’obtention du titre en fin de saison.

A noter que Kevin De Bruyne n’était pas sur la feuille de match aujourd’hui. Le Diable Rouge a reçu un léger coup et se plaint de douleurs musculaires au genou.